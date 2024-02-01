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Общество

Весной продолжат перекладывать плитку на улице Московской

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Работы по обновлению покрытия на улице Московской не завершены. Плитку продолжат перекладывать с наступлением тепла.

Ее плохое состояние замечают многие горожане.

«По каким нормативам клали плитку на Московской? Почему через месяц после ремонта коммуникаций плитка начала плавать?» - поинтересовался подписчик телеграм-канала PenzaInform.

В четверг, 1 февраля, представитель администрации города ответил мужчине, что после завершения ремонта на сетях работы по восстановлению благоустройства улицы так и не приняли.

«С наступлением благоприятных погодных условий сотрудниками ресурсоснабжающей организации будут выполнены работы по приведению плиточного покрытия в нормативное состояние», - пояснили в администрации.

В октябре прошлого года глава Пензы Александр Басенко заявил на сессии гордумы, что подрядчик местами плохо справился с восстановлением плиточного покрытия, выявленные недостатки зафиксировали в акте.

«Они по данному документу будут все переделывать», - отметил Басенко.

Ранее сообщалось, что из-за замены теплосетей ресурсникам пришлось снять плитку на нескольких участках. Горожане и сотрудники мэрии заметили, что местами покрытие уложили старое, расколотое или поврежденное. Глава Пензы потребовал заменить все на новое.

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