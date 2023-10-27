«Очень криво»: плитку на Московской снова будут перекладывать

27.10.2023 | 12:39

В пятницу, 27 октября, на сессии Пензенской городской думы в очередной раз обсудили благоустройство улицы Московской после ремонта теплосетей.

«У меня вопрос снова по Московской, в третий раз задаю: будет ли там перекладываться плитка? И если будет, то когда? Ее положили, но очень криво», - заявил депутат Андрей Рудской, уточнив, что имеет в виду участки у фонтана и «Пассажа».

Глава Пензы Андрей Басенко ответил, что работа подрядчика администрацией еще не принята.

«Объем недостатка по данному участку установлен актом, и они по данному документу будут все переделывать», - пояснил Басенко.

Он добавил, что перекладка идет уже сейчас.

Еще в августе глава города сообщал, что на Московской уложенную плитку сняли из-за сколов. Тогда речь шла об участке между улицами Максима Горького и Кураева.