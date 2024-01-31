Пензенцы бесплатно оформили право на землю под 1 986 гаражами

31.01.2024 | 16:32

В Пензенской области с 1 сентября 2021 года, то есть с начала действия «гаражной амнистии», зарегистрировали 1 986 гаражей и 5 290 земельных участков общей площадью 139 377 кв. м.

Об этом на брифинге в региональном правительстве 30 января сообщила руководитель управления Росреестра Оксана Романова.

До 1 сентября 2026 года у владельцев гаражей есть возможность оформить право собственности на постройки и бесплатно получить землю под ними, если объект возведен до 29 декабря 2004 года.

Если недвижимость оформлена, ее можно продать, подарить, передать по наследству. Если нет - хозяин не вправе распоряжаться имуществом и не получит компенсацию за снос в случае развития территории.

Подтвердить право владения можно одним документом, например договором на подключение к электрическим сетям или на предоставление коммунальных услуг.

Также с недавних пор разрешено предоставить оригинал членской книжки, которую выдал гаражный кооператив владельцу постройки, возведенной до 30 декабря 2004 года.

«Это позволит только на территории города Пензы дополнительно оформить 1 586 гаражей и земельных участков под ними», - объяснили в пресс-службе областного правительства.

Уточняется, что в 2022-2023 годах было образовано свыше 3 000 земельных участков в ГСК «Надежда», «ГСК-12», «Садчик», «Блок», «Исток», «Восток», «Искра».