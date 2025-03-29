Пензячка передала чужие персональные данные соседу по даче

29.03.2025 | 15:27

51-летняя жительница Пензы, ранее не нарушавшая закон, стала фигуранткой уголовного дела. Она обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием служебного положения.

Женщина работала ведущим инженером отдела подготовки сведений филиала ППК «Роскадастр» по Пензенской области. В декабре 2024 года она дважды скопировала на свой мобильный телефон персональные данные собственников из ЕГРН и через мессенджер передала соседу по дачному участку.

Впоследствии женщина призналась, что хотела помочь в поисках владельцев недвижимости.

«Противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Это не первый случай, когда персональные данные пензенцев попадают в посторонние руки. В июле стало известно об аналогичном нарушении закона, которое совершила также сотрудница Роскадастра.

А 25-летний сотрудник оператора сотовой связи копировал конфиденциальную информацию об абонентах и передавал 22-летнему безработному другу, а тот за деньги делился ею с третьими лицами.