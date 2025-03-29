Сетевое издание|18+|Суббота|29 мар 2025|17:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензячка передала чужие персональные данные соседу по даче

Печать
Telegram

51-летняя жительница Пензы, ранее не нарушавшая закон, стала фигуранткой уголовного дела. Она обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации с использованием служебного положения.

Женщина работала ведущим инженером отдела подготовки сведений филиала ППК «Роскадастр» по Пензенской области. В декабре 2024 года она дважды скопировала на свой мобильный телефон персональные данные собственников из ЕГРН и через мессенджер передала соседу по дачному участку.

Впоследствии женщина призналась, что хотела помочь в поисках владельцев недвижимости.

«Противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Это не первый случай, когда персональные данные пензенцев попадают в посторонние руки. В июле стало известно об аналогичном нарушении закона, которое совершила также сотрудница Роскадастра.

А 25-летний сотрудник оператора сотовой связи копировал конфиденциальную информацию об абонентах и передавал 22-летнему безработному другу, а тот за деньги делился ею с третьими лицами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте