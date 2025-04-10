Сетевое издание|18+|Четверг|10 апр 2025|14:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Кузнецке ночной пожар уничтожил гараж на ул. Белинского

Печать
Telegram

В Кузнецке в ночь на четверг, 10 апреля, загорелся гараж на улице Белинского. Вызов спасателям поступил в 1:16.

К ликвидации пламени привлекли 2 единицы техники. Огонь полностью уничтожил строение площадью 15 кв. м. Гараж не эксплуатировался, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

В Кузнецке ночной пожар уничтожил гараж на ул. Белинского

При пожаре никто не пострадал.

В Кузнецке ночной пожар уничтожил гараж на ул. Белинского

По факту случившегося проводится проверка. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.

Днем 9 апреля в Кузнецке на улице Московской пожар возник в неэксплуатируемом здании на улице Московской. Огонь повредил 60 кв. м строения. Причиной возгорания могло стать нарушение пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ОНД и ПР Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте