В Кузнецке ночной пожар уничтожил гараж на ул. Белинского

10.04.2025 | 10:03

В Кузнецке в ночь на четверг, 10 апреля, загорелся гараж на улице Белинского. Вызов спасателям поступил в 1:16.

К ликвидации пламени привлекли 2 единицы техники. Огонь полностью уничтожил строение площадью 15 кв. м. Гараж не эксплуатировался, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

При пожаре никто не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка. Причины и обстоятельства возгорания установят специалисты.

Днем 9 апреля в Кузнецке на улице Московской пожар возник в неэксплуатируемом здании на улице Московской. Огонь повредил 60 кв. м строения. Причиной возгорания могло стать нарушение пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ.