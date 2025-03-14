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Происшествия

Смерть в гараже: стали известны подробности трагедии на Пушанина

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Стали известны подробности трагедии, случившейся на улице Пушанина в Пензе. Утром в одном из гаражей обнаружили труп 39-летнего мужчины.

«По имеющейся информации, в ночь на 14 марта он отправился ремонтировать автомашину», - рассказала старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Бокс был заперт изнутри, слышалось, что находящийся там автомобиль ВАЗ-2110 заведен.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью в центр обработки экстренных вызовов системы-112. Оттуда в 6:30 сигнал поступил спасателям. Они выехали на место, вскрыли дверь и обеспечили доступ в гараж близким и медикам. Горожанин был уже мертв.

«В ходе первоначального осмотра каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - пояснила Татьяна Махницкая.

По факту смерти горожанина организована проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи напомнили: запуск двигателя транспортного средства в закрытом помещении опасен для жизни.

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Источник — фото областного СУ СКР
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