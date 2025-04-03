В Пензе осудили «черных риелторов», подавлявших сознание клиентов

03.04.2025 | 19:16

Ленинский районный суд вынесен приговор «черным риелторам», жертвами которых стали 13 человек.

В 2015 году двое мужчин создали преступное сообщество. Его участники находили жилые помещения, собственниками или нанимателями которых были социально неблагополучные или одинокие граждане. Их убеждали обменять недвижимость на менее дорогую с доплатой.

По факту деньги им не отдавали, а жилье, полученное по обмену, перепродавали.

«Чтобы после совершения сделок у «клиентов» было подавлено сознание и они не требовали дивиденды и недвижимость, которые им были обещаны, им на регулярной основе развозили спиртные напитки», - сообщили в суде.

Двое участников преступной группы занимались поиском клиентов в столице, четыре женщины играли роли «невест». Их задачей было понравиться собственнику жилья, споить его и уговорить на сделку, обещая впоследствии выйти замуж.

Таким образом 13 потерпевших лишились жилья и утратили право собственности на него.

Суд назначил организаторам сообщества наказание в виде 16 и 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Одного из них оштрафовали на 4 000 000 рублей, второго - на 3 000 000.

Еще двоих подсудимых приговорили к реальным срокам (от 7 лет 4 месяцев до 9 лет), а пятерых - к условным (от 2 до 5 лет).