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Общество

Заброшенные дачные участки будут изымать у владельцев через суд

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С 1 марта вступает в силу закон, согласно которому владельцы земельных участков в населенных пунктах и садоводческих товариществах обязаны привести их в порядок в течение трех лет. Об этом «Парламентской газете» напомнила зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По ее словам, механизм изъятия заброшенных участков уже действует для земель сельскохозяйственного назначения. Теперь эта мера предусмотрена для садоводов и огородников.

Оглоблина подчеркнула, что заброшенные угодья опасны по нескольким причинам. Во-первых, недострой привлекает детей, любящих полазить в таких местах. Во-вторых, нескошенный бурьян может загореться. И в-третьих, нередко такие земли захламляются мусором.

Через 3 года начиная с 1 марта 2025-го инспектор Росреестра может прийти с проверкой. К признакам неосвоения земли относится зарастание больше 50% участка и скопление мусора, а также отсутствие фундамента или нахождение имеющегося дома в непригодном для проживания состоянии.

Инспектор должен выдать предписание на устранение недостатков. Если этого не происходит, то после повторного визита он назначает штраф. Его сумма может составить до 1,5% от кадастровой стоимости земли. Если кадастровая стоимость не определена, то размер штрафа составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если и эта мера не помогла, то после очередного визита инспектора дело передается в суд, который принимает решение о продаже участка через аукцион. Вырученная сумма за вычетом расходов на подготовку документации торгов направляется бывшему владельцу.

В случае если владелец участка переехал в другой регион, заболел или убыл в длительную зарубежную командировку, Росреестр может уведомить его о выявленных нарушениях дистанционно.

«В наш цифровой век не нужно обязательно ехать в другой регион с кучей печатей, заявлений, стоять в очереди. И если человек по уважительным причинам не может приехать на место, он должен по той же электронной почте предоставить в Росреестр подтверждающие документы. Скажем, если он в больнице, то, естественно, должна быть какая-то справка, заключение врача и так далее», - пояснила Юлия Оглоблина.

Кроме того, собственник может представить суду уважительные причины, по которым участок не использовался. В этом случае ему предоставят отсрочку на устранение нарушений.

Что касается строений, то их тоже необходимо привести в порядок по предписанию либо снести и начать новое строительство.

«С другой стороны, если это садовый участок, то там задача не такая сложная, ведь зачастую речь идет о небольших домиках. Такие участки берутся все-таки не для того, чтобы жить, а чтобы выращивать овощи, фрукты, заниматься огородничеством», - подвела итог депутат.

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