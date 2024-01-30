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Общество

В Пензенской области грипп выявили еще у 1 083 человек

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Среди жителей Пензенской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

С 22 по 28 января во всех районах региона, а также в Пензе и Кузнецке зарегистрировали 1 083 случая гриппа (неделей ранее было 1 420).

ОРВИ выявили у 3 609 человек (с 15 до 21 января было 4 188), 2 122 из них - жители областного центра, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Что касается COVID-19, то этот диагноз, как уже сообщалось, медики поставили 259 пациентам (столько же было неделей ранее). На лечение в стационары отправлены 55 пациентов, 6 инфицированных скончались.

«Групповых очагов COVID-19 не зарегистрировано», - пояснили в Роспотребнадзоре.

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