В Пензенской области чаще стали строить дома в 17 этажей и выше

30.01.2024 | 09:48

В 2023 году в Пензенской области построили 9 636 квартир. Это на 2 594 больше, чем в 2022-м. Такие данные приводит Пензастат.

Средний размер сданного жилья - 54,4 кв. м (50,3 кв. м - в 2022-м).

«Наибольшая доля жилья, введенного застройщиками в 2023 году (350 тыс. кв. м), приходится на дома с 17 этажами и выше», - рассказали в Пензастате.

В прошлом году сдали 26 таких домов, тогда как в 2022-м только 17.

Всего за 2023-й принято в эксплуатацию 125 жилых домов разного уровня этажности с общей площадью помещений 524,5 тыс. кв. м. По темпам ввода область занимает 6-е место в Приволжском федеральном округе.

На долю индивидуального жилищного строительства пришлось 44,1% от общего ввода. Жители области построили 2 694 дома общей площадью 414,2 тыс. кв. м (на 12,7% меньше, чем в 2022-м).

В Пензе за прошлый год сдали 516,5 тыс. кв. м жилья (на 33,6% больше, чем в 2022-м), в том числе 543 дома площадью 91,5 тыс. кв. м, которые построили сами горожане.