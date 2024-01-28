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Общество

За ноябрь в Пензенской области умерло почти полторы тысячи жителей

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В ноябре в Пензенской области зарегистрировали смерть 1 459 жителей. Это на 146 меньше, чем за тот же месяц 2022-го (1 605).

Такие данные обнародовал Росстат.

В ноябре в регионе родилось 658 малышей, что на 48 меньше, чем в 2022 году (706).

Специалисты продолжают регистрировать смерть младенцев до года. За ноябрь умерли два ребенка (как и в том же месяце прошлого года).

Естественная убыль населения составила 801 человек (899 - за ноябрь прошлого года).

В последний месяц осени отношения узаконили 495 пар (819 - в ноябре 2022-го). Сократилось количество разводов, их оказалось 443, на 40 меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Всего за январь - ноябрь в регионе умерло 16 694 человек (17 941 за аналогичный период 2022-го). Родилось 7 582 малыша (7 724).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - ноябрь составил 6,7 на 1 000 населения (тот же показатель за январь - ноябрь 2022-го). Коэффициент смертности - 14,7 (15,6).

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