Водителей хотят лишать прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров

27.01.2024 | 10:11

МВД России предлагает лишать водителей прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров на автомобилях при помощи специальных средств.

«Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», - цитирует ТАСС пояснительную записку к проекту закона.

В МВД считают, что конфискация таких устройств позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях.

Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за повторную езду на автомобилях без номеров, равно как и с видоизмененными или и не поддающимися определению из-за применения запрещенных элементов.

В силовом ведомстве считают, что за это следует лишать права управлять транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Разработчики законопроекта поясняют, что такие нарушения не позволяют установить собственника автомобиля и создают предпосылки к несоблюдению правил дорожного движения.

Сейчас за подобные нарушения штрафуют на 5 тысяч рублей или лишают водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев.