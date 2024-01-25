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Общество

В Пензе студентам показали коллекцию оружия криминалистов

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«Студенческий десант» высадился в экспертно-криминалистическом центре областного УМВД России. Молодые люди пришли познакомиться с профессией.

Студентам провели экскурсию, они узнали, что такое дактилоскопирование (способ опознания человека по следам пальцев рук), как собираются вещдоки, и увидели коллекцию оружия криминалистов.

В Пензе студентам показали коллекцию оружия криминалистов

Также молодым людям показали технику, которая используется для экспертиз.

В Пензе студентам показали коллекцию оружия криминалистов

«В качестве примера я привел им установление угасших записей бойца Красной армии, который погиб во времена Великой Отечественной войны», - сообщил начальник ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Вадим Сатыренко.

В Пензе студентам показали коллекцию оружия криминалистов

Эксперты исследовали медальон солдата, в нем был вкладыш с исчезнувшими из-за давности записями. С помощью техники информацию удалось восстановить.

В Пензе студентам показали коллекцию оружия криминалистов

Для ребят это была возможность погрузиться в работу ЭКЦ, ведь по окончании обучения они планируют заниматься правоохранительной деятельностью.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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