В Пензе полицейские обсудили преступность среди подростков

15.05.2025 | 11:45

В Пензе полицейские обсудили профилактику преступности среди подростков. Семинар прошел в преддверии 90-летнего юбилея службы по делам несовершеннолетних и центра их временного содержания.

На мероприятии присутствовали руководители подразделений областного УМВД, регионального правительства и представители органов системы профилактики.

«В эпоху социальных сетей и киберпреступлений роль ПДН стала еще сложнее. Но именно сейчас так важно умение слышать, предвидеть и действовать на опережение. Даже в самом трудном подростке можно разглядеть личность, достойную шанса на исправление», - отметил замначальника полиции областного УМВД России Анатолий Огурцов.

Далее прозвучали доклады, присутствующие обсудили проблемные вопросы и пришли к выводу, что справиться с проблемами безнадзорности и преступлений среди подростков можно только совместными усилиями.

Ранее в полиции рассказали, что российские несовершеннолетние все чаще попадаются на сбыте наркотиков. Они устраиваются курьерами, не всегда догадываясь, что придется иметь дело с запрещенными веществами.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, с 2022 года количество подобных преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось в 2,4 раза.