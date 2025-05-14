Стало известно, когда закончат ремонт здания ЦНТИ

14.05.2025 | 18:02

В Пензе в здании ЦНТИ на проспекте Победы разместят отдел по вопросам миграции регионального УМВД РФ. Сейчас в помещениях идет ремонт.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УМВД, работы планируют завершить к декабрю 2026 года.

ЦНТИ, или Центр научно-технической информации, давно перестал функционировать.

По данным «Пензенской энциклопедии», здание возведено в 1979 году по проекту, разработанному местным институтом «Гипромаш». В 1983-м его сдали в эксплуатацию как выставочный комплекс «Пенза-Экспо», где на постоянной основе действовала выставка-продажа производимых в области и за ее пределами товаров.

Сам ЦНТИ был основан еще в 1969 году на базе регионального центрального бюро технической информации. Сотрудники занимались вопросами обеспечения специалистов и руководителей предприятий деловой, технической, научной, патентной, нормативной информацией, оказывали патентные услуги, издавали материалы о научно-технических разработках в Пензенской области, которые поступали во все регионы СССР и страны СНГ.

В сентябре 2024 года сообщалось, что название остановочного пункта «ЦНТИ» поблизости от одноименного здания изменят на «Роддом».