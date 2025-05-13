Пензенец прокатился на машине приятеля и попал под статью

13.05.2025 | 11:04

29-летний пензенец без спроса прокатился на машине 35-летнего приятеля и стал фигурантом уголовного дела. Товарищ успел заявить в полицию раньше, чем горожанин вернул угнанный Opel Astra.

Мужчины встретились на улице.

«Подошел, поздоровался, посидели с ним, поговорили. Он говорит: «Давай я сейчас схожу за алкоголем, подожди здесь». Я остался ждать в его машине, ждал, а потом думаю - дай-ка прокачусь. Сел, завел двигатель», - рассказал подозреваемый.

Пензенец уехал, а его приятель, выйдя из магазина, заявил в полицию об угоне. Когда машина вернулась на место, было поздно.

«Меня уже искали. Такая ошибка, очень жалею и раскаиваюсь», - отметил горожанин.

На него завели уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

«В отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.