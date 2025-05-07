9 мая для пензенцев устроят экскурсию по музею военной техники

В пятницу, 9 мая, для пензенцев проведут экскурсию по музею военной техники под открытым небом (16+). Он расположен в Пионерском сквере, поблизости от Монумента воинской и трудовой славы.
Мероприятие организуют сотрудники городских библиотек. Они расскажут о легендарных боевых машинах, стоявших на вооружении Советской Армии в годы Великой Отечественной войны.
«Вы узнаете, какую роль сыграла техника в приближении Победы, какие модели использовались на фронте и как самоотверженно трудились в тылу обычные граждане, помогая солдатам и поддерживая страну в тяжелое время», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.
Начало экскурсии - в 12:00.
С подробной программой мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Пензе, можно ознакомиться здесь.
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