Общество

9 мая для пензенцев устроят экскурсию по музею военной техники

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В пятницу, 9 мая, для пензенцев проведут экскурсию по музею военной техники под открытым небом (16+). Он расположен в Пионерском сквере, поблизости от Монумента воинской и трудовой славы.

Мероприятие организуют сотрудники городских библиотек. Они расскажут о легендарных боевых машинах, стоявших на вооружении Советской Армии в годы Великой Отечественной войны.

«Вы узнаете, какую роль сыграла техника в приближении Победы, какие модели использовались на фронте и как самоотверженно трудились в тылу обычные граждане, помогая солдатам и поддерживая страну в тяжелое время», - рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Начало экскурсии - в 12:00.

С подробной программой мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Пензе, можно ознакомиться здесь.

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