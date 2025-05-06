Пензенские полицейские пресекли поставку крупной партии мефедрона

06.05.2025 | 09:53

Пензенские полицейские пресекли поставку наркотиков в соседний регион. Они задержали машину с крупной партией мефедрона.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с инспекторами ГАИ остановили «Ладу-Калину» на дороге Нижний Новгород - Саратов. В салоне находились трое жителей Татарстана - 40, 23 и 22 лет.

«Подозреваемые в октябре 2024 года приезжали в Пензу для оборудования тайников с наркотическим средством. Тогда они и попали в разработку пензенских оперативников», - пояснили в областном УМВД РФ.

В багажнике автомобиля было обнаружено 17 свертков с белым порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон массой около 1,5 килограмма.

По словам задержанных, они везли наркотик из Республики Татарстан в Саратовскую область, чтобы оборудовать там тайники.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.