Пензенцев призвали не верить фейкам о готовящихся терактах в школах

24.01.2024 | 13:30

Злоумышленники пользуются соцсетями и мессенджерами, чтобы посеять панику среди родителей школьников. Об этом рассказали в УФСБ России по Пензенской области.

Провокаторы создают фейковые аккаунты якобы от имени учащихся. С этих страниц они рассылают в родительские чаты, где состоят также и педагоги, сообщения о планах по нападению на школы с огнестрельным и холодным оружием.

Чтобы усилить психологический эффект, интернет-террористы указывают конкретные учебные заведения и даты нападения на школьников, а также постят фотографии с оружием в руках.

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации. Целью размещения указанных сообщений является дестабилизация социальной обстановки в регионе», - обратились к пензенцам в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2023 года стало известно, что 16-летний житель Пензы приобрел в соцсети взломанный аккаунт, зашел в чат одной из школ Смоленска и отправил сообщение, где угрожал устроить в учебном заведении теракт. Тинейджеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Еще один несовершеннолетний пензенец с февраля 2022 года по сентябрь 2023-го отправил 15 сообщений и сделал 30 звонков с угрозами терактов на объектах инфраструктуры 5 регионов России, в том числе в родном городе.

Терактом Пензе «угрожал» и 11-летний житель Брянска. Мальчик скачал программу, обещавшую показать, каким он будет в старости, и от его имени началась рассылка, о которой он даже не подозревал.