16-летний пензенец угрожал устроить теракт в смоленской школе

17.11.2023 | 12:22

16-летний житель Пензы задержан по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Через свой персональный компьютер он приобрел в соцсети в интернете взломанный аккаунт.

С него подросток зашел в чат одной из школ Смоленска и отправил сообщение, где угрожал устроить в учебном заведении террористический акт.

Смоленская полиция возбудила на тинейджера уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.