В январе уже 33 пензенца поступили в больницу с обморожениями

В областную больницу имени Н. Н. Бурденко в Пензе с 1 по 22 января поступило 33 человека с обморожением кистей рук и ног.
Из них 14 пациентов уже выписали, а 19 продолжают лечиться в ожоговом отделении, сообщили в медучреждении.
Специалисты отметили, что риск получить обморожение велик в вечернее и ночное время, когда сильны морозы.
На этой неделе синоптики обещают до -21 ночью, днем термометры покажут около -8…-10.
Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в больницу имени Н. Н. Бурденко с обморожениями поступило 12 человек, в том числе один ребенок.
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