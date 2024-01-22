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Общество

В январе уже 33 пензенца поступили в больницу с обморожениями

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В областную больницу имени Н. Н. Бурденко в Пензе с 1 по 22 января поступило 33 человека с обморожением кистей рук и ног.

Из них 14 пациентов уже выписали, а 19 продолжают лечиться в ожоговом отделении, сообщили в медучреждении.

Специалисты отметили, что риск получить обморожение велик в вечернее и ночное время, когда сильны морозы.

На этой неделе синоптики обещают до -21 ночью, днем термометры покажут около -8…-10.

Ранее сообщалось, что за новогодние праздники в больницу имени Н. Н. Бурденко с обморожениями поступило 12 человек, в том числе один ребенок.

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