На предстоящей неделе в области не ожидают температурных качелей

21.01.2024 | 16:35

В Пензенской области на предстоящей неделе ожидается обычная для января погода. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

В ночь на понедельник, 22 января, температура опустится до -21 градуса. Будет ясно, без осадков. Днем до -14, возможно, на какое-то время проглянет солнце.

Во вторник ночью -14…-16, а днем -8…-10 градусов, в среду и четверг примерно те же температуры. В эти дни синоптики обещают ясную погоду, без осадков.

В пятницу ночью до -16 градусов, днем около -8, вероятен снегопад. В выходные еще чуть теплее: днем -5…-6. Прогнозируется снег.

Синоптики сообщили, что с понедельника в регионе установится холодный антициклон. Именно из-за него осадки прекратятся, а морозы усилятся.