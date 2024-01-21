Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 янв 2024|17:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-15oC
-14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На предстоящей неделе в области не ожидают температурных качелей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области на предстоящей неделе ожидается обычная для января погода. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского гидрометеоцентра.

В ночь на понедельник, 22 января, температура опустится до -21 градуса. Будет ясно, без осадков. Днем до -14, возможно, на какое-то время проглянет солнце.

Во вторник ночью -14…-16, а днем -8…-10 градусов, в среду и четверг примерно те же температуры. В эти дни синоптики обещают ясную погоду, без осадков.

В пятницу ночью до -16 градусов, днем около -8, вероятен снегопад. В выходные еще чуть теплее: днем -5…-6. Прогнозируется снег.

Синоптики сообщили, что с понедельника в регионе установится холодный антициклон. Именно из-за него осадки прекратятся, а морозы усилятся.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте