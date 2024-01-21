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Общество

Участок трассы М-5 в регионе пока оставили закрытым для автобусов

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В Пензенской области продлили ограничение движения автобусов и маршруток по трассе М-5 на участке от 633-го до 781-го километра, то есть приблизительно от пересечения с улицей Островной в Пензе до подступов к селу Благодатка в Кузнецком районе.

Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Ограничение продлено с 11:00 воскресенья, 21 января, до 9:00 22-го числа. Мера связана с неблагоприятной дорожной ситуацией.

Движение автобусов и маршруток на данном участке трассы М-5 запретили с 17:00 19 января. Предполагалось, что дорогу откроют в 12:00 21-го.

Аналогичный запрет ввели в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях.

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