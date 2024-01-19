Автобусам запретили ездить по трассе М-5 почти на двое суток

19.01.2024 | 17:48

В Пензенской области с 17:00 пятницы, 19 января, ограничили движение по федеральной трассе М-5 «Урал» с 633-го по 783-й километр, то есть приблизительно от пересечения с улицей Островной в Пензе до подступов к селу Благодатка в Кузнецком районе.

Ограничение касается автобусов и продлится до 12:00 воскресенья, 21 января.

Мера принята из-за неблагоприятных погодных условий (сильного порывистого ветра, низовой метели, ограниченной видимости). Аналогичный запрет введен в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях.

«Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега либо выбрать альтернативные пути объезда.

В случае нештатных ситуаций на федеральных трассах вы можете обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 8 (8412) 59-90-03, 02 или 102», - обратились к населению сотрудники ГИБДД.