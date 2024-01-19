В 2023 году лесные пожары в Пензенской области прошли 41,9 га

19.01.2024 | 18:16

В 2023 году в Пензенской области все лесные пожары удалось ликвидировать в день возгорания. Итоги работы регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования по этому направлению озвучили на учебно-методическом сборе по ГО и ЧС в пятницу, 19 января.

Всего на землях лесного фонда возникло 34 лесных пожара. Огонь прошел 41,9 га.

Однако крупных катастроф, несмотря на неблагоприятные погодные условия, удалось избежать, отметили в министерстве.

В Пензенской области с 8 апреля действовал особый противопожарный режим, который отменили только осенью. Все это время леса для входа людей официально были закрыты. Запрещалось разведение костров, сжигание мусора и проведение всех работ с использованием открытого огня.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого режима для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 000 рублей.