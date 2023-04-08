В Пензенской области введен особый противопожарный режим

08.04.2023 | 13:08

С субботы, 8 апреля, в Пензенской области вводится особый противопожарный режим.

На внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отмечалось: на этот день в регионе произошло 114 возгораний сухой травы, тогда как в 2022-м - лишь один поджог. Нередко траву на полях подпаливаютт их собственники.

Так, 7 апреля было зафиксировано три лесных пожара на площади 5,5 га: два - в Сердобском районе, один - в Никольском. Во всех случаях огонь зашел с прилегающих полей. В тот же день пожарные почти 40 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора.

Сельхозпроизводителям, виновным в возгораниях, грозит лишение всех мер государственной поддержки.

С 8 апреля и до особого распоряжения леса для входа людей закрыты. Запрещается разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня.

«В регионе должна быть проведена разъяснительная работа с жителями. В преддверии майских праздников, когда происходит массовый выезд на природу, все должны быть проинформированы о запрете разводить костры», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.