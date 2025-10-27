Ситуацию с домом-памятником на Володарского назвали сложной

27.10.2025 | 14:09

Некоторые пензенцы с болью смотрят на разрушение памятника жилой деревянной архитектуры XIX века - дома № 3 на улице Володарского.

Он возведен в 1875 году. Это была часть усадьбы купца Алексеева. Затем здесь располагался комитет партийной организации зарубежных интернационалистов, их общежитие и библиотека.

С 1987 года зданию присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Его особенностью являются трапециевидные оконные рамы.

На протяжении долгого времени постройка, поделенная на 4 квартиры, разваливается, в крыше и стенах появляются дыры. Пензенцев интересует, запланированы ли какие-то работы по восстановлению объекта.

Министр по охране памятников истории и культуры Александр Понякин отметил, что ситуация достаточно сложная.

«Во-первых, этот дом значится как индивидуальное жилое строение, соответственно оно не подлежит расселению в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, там несколько владельцев - как частные лица, так и муниципалитет. Здесь должно быть соглашение о порядке и объемах ремонтных работ. Если оно не будет достигнуто, то [принять решение можно] только в судебном порядке. До нас информация о соглашении пока не доходила», - рассказал чиновник во время прямого эфира во «ВКонтакте» в понедельник, 27 октября.

Он уточнил, что сейчас там живут люди.

По словам Александра Понякина, в Пензенской области 36 строений, признанных объектами культурного наследия и относящихся к памятникам деревянного зодчества. В эту категорию попадают и смешанные по конструкции здания с первым или цокольным кирпичным этажом и вторым деревянным.

«Понятно, что дерево - это уязвимый строительный материал. По нормативам срок его службы в строительных конструкциях не более 50 лет, а все объекты деревянного зодчества [в Пензенской области] построены либо на рубеже XIX-XX веков, либо в начале ХХ века, соответственно более 100 лет тому назад. Большинство из них требует реставрационного вмешательства.

Практика такая: за эксплуатируемыми зданиями следит владелец, он занимается их содержанием, ремонтом и реставрацией. Если здание неэксплуатируемое, то есть в неудовлетворительном техническом состоянии, оно передается инвесторам для последующего восстановления», - пояснил министр.