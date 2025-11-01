Общество

На улице Леонова в Пензе высадили сосновую аллею

Печать
Telegram

В Пензе возле Центра хореографического искусства на Леонова, 1а, высадили сосновую аллею.

Ее посвятили памяти основателя старейшей в России гильдии Дедов Морозов Евгения Хайрутдинова, долгие годы работавшего в центре, рассказали в телеграм-канале «Культурная Пенза».

На улице Леонова в Пензе высадили сосновую аллею

На улице Леонова в Пензе высадили сосновую аллею

Ранее сообщалось, что в сквере Дружбы на Шуисте высадили 82 новых дерева: рябины и липы.

Этой осенью в областном центре активно идет озеленение. Чиновники и волонтеры высадили около 3 500 деревьев и кустарников. Новые растения заменят те, что пришлось ликвидировать из-за распространения опасного вредителя - ясеневой златки.

Деревья появились в скверах Дениса Давыдова, Ермина, у «Афганских ворот», на набережной Суры и во многих других местах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото из TG-канала «Культурная Пенза».
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети