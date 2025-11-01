На улице Леонова в Пензе высадили сосновую аллею

01.11.2025 | 08:41

В Пензе возле Центра хореографического искусства на Леонова, 1а, высадили сосновую аллею.

Ее посвятили памяти основателя старейшей в России гильдии Дедов Морозов Евгения Хайрутдинова, долгие годы работавшего в центре, рассказали в телеграм-канале «Культурная Пенза».

Ранее сообщалось, что в сквере Дружбы на Шуисте высадили 82 новых дерева: рябины и липы.

Этой осенью в областном центре активно идет озеленение. Чиновники и волонтеры высадили около 3 500 деревьев и кустарников. Новые растения заменят те, что пришлось ликвидировать из-за распространения опасного вредителя - ясеневой златки.

Деревья появились в скверах Дениса Давыдова, Ермина, у «Афганских ворот», на набережной Суры и во многих других местах.