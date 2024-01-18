Стало известно, кто из пензенцев в 2024 году выйдет на пенсию досрочно

18.01.2024 | 12:01

В четверг, 18 января, на брифинге в региональном правительстве управляющий отделением Социального фонда России по Пензенской области Михаил Буданов рассказал, кто выйдет на страховую пенсию по старости в 2024 году.

На общих основаниях это смогут сделать женщины 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчины 1961 года рождения (в 63 года) при наличии не менее 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

«Помимо общих оснований, большое количество пенсий в Пензенской области устанавливается досрочно. Так, в этом году на страховую пенсию по старости досрочно выйдут педагогические и медицинские работники, которые приобрели необходимую продолжительность специального стажа в 2021 году.

Кроме того, досрочные пенсии будут назначаться за длительный стаж работы (не менее 37 лет для женщин и 42 года для мужчин), родителям детей с инвалидностью, многодетным матерям; гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, а также по профессиональным основаниям, в том числе за работу во вредных и опасных условиях труда», - сообщил глава регионального управления.

Ранее Михаил Буданов рассказал, что на пенсии и все пособия, социальные выплаты и меры поддержки в 2023 году СФР направил пензенцам более 115,58 млрд рублей.