Соцфонд за год выплатил пензенцам более 115,5 млрд рублей

18.01.2024 | 11:33

В 2023 году в Пензенской области насчитывалось более 414 тысяч пенсионеров с учетом военнослужащих, получающих страховую пенсию по старости.

Им было направлено в общей сложности более 89,6 млн рублей, а вместе со всеми пособиями, социальными выплатами и мерами поддержки Соцфонд выплатил пензенцам более 115,58 млрд рублей.

Об этом в четверг, 18 января, на брифинге в региональном правительстве рассказал управляющий отделением Социального фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Он напомнил, что в декабре 2023 года была перечислена единовременная выплата к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размер выплаты составил 50 тысяч рублей. Все пензенские ветераны - а их 43 - получили деньги вместе с пенсией за декабрь.

«С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,5%. Размер фиксированной выплаты с этой даты составил 8 134,88 рубля, а для инвалидов I группы и граждан, достигших 80 лет, - 16 269,76. Увеличение составило 567,55 и 1135,1 рубля соответственно», - уточнил спикер.

По его словам, было пересчитано более 324 тысяч страховых пенсий жителей Пензенской области. Их средний размер с января составил 19 919,76 рубля. При этом у каждого прибавка индивидуальна.

Также Михаил Буданов напомнил, что прожиточный минимум пенсионера в регионе в 2024 году составил 11 246 рублей. Это значит, что все пенсионеры, чей уровень общего материального обеспечения не достигает этой суммы, получают федеральную социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума. А тем, кому уже была установлена такая доплата, январская индексация выплачивается сверх суммы в 11 246 рублей.

Михаил Буданов проинформировал, что с 1 февраля будет произведена индексация ежемесячных денежных выплат, которые получают федеральные льготники. Размер увеличения рассчитывается исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Этот показатель, по словам Буданова, устанавливают органы статистики.

С 1 апреля проиндексируют государственные и социальные пенсии. Размер прибавки зависит от прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Он сейчас уточняется и будет известен позднее.

В 2023 году пенсии продолжат перечисляться в кредитные учреждения в единые даты - ежемесячно 5, 13 и 23-го числа. Если это будут выходные или праздники, финансирование будет осуществляться в предыдущий рабочий день. Средства на счета получателей станут зачисляться не позднее следующего банковского дня. Доставка пенсий через почту будет проводиться по уже утвержденным графикам.