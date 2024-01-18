Из-за снегопада хотят снова ограничить движение на трассах в регионе

18.01.2024 | 12:47

К вечеру 18 января в Пензенской области ожидаются снегопады, ветер и повышение температуры до плюсовых значений.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», специалисты готовы к непогоде. Федеральные трассы в Пензенской, Рязанской областях и Республике Мордовии будут очищать более 160 единиц техники.

«В целях безопасности дорожного движения будут вводиться ограничения на автодорогах Р-208 Тамбов - Пенза, Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов, Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - а/д Р-260, Р-132 «Золотое кольцо», а также участках трассы М-5 «Урал», - предупредили в ФКУ.

Специалисты попросили водителей учитывать погодные условия и по возможности воздержаться от поездок по трассам в ночное время.

Из-за снегопадов и их последствий ограничения движения на участках федеральных трасс в Пензенской области начали вводить 15 января. Их продлевали восемь раз.