Водителей предупреждают об ограничении движения на трассе М-5

15.01.2024 | 17:45

Жителям Пензенской области, собиравшимся в ближайшие часы в поездку по трассе M-5 в сторону Самары, нужно отказаться от планов. Причина тому - непогода: метель, ограниченная видимость.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», ограничено движение для большегрузов и маршрутных транспортных средств на участках трассы в Пензенской и Ульяновской областях.

Ограничение действует с 16:15 до 20:00 понедельника, 15 января, с 758-го по 865-й километр.

«Находящихся в пути просим выбрать место для остановки и ночлега либо альтернативные пути объезда», - обратились к водителям в УГИБДД УВМД России по Пензенской области.

11 января из-за непогоды также ограничивали движение большегрузов и маршрутного транспорта. В тот день в регионе случилось две автокатастрофы, которые унесли жизни 11 человек. Одна - на 504-м километре М-5, в Нижнеломовском районе, вторая - в Городищенском районе.