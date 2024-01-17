В Пензенской области продлили ограничение движения по М-5 в 6-й раз

17.01.2024 | 09:31

В Пензенской области снова продлено ограничение движения для большегрузного и маршрутного транспорта по трассе М-5. В том или ином виде это делают уже в шестой раз.

Теперь мера действует до 13:00 среды, 17 января. Речь идет об участке с 470-го километра (Спасск). Движение ограничено вплоть до 1 193-го километра (Самарская область), сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий (метель, плохая видимость).

Сначала ограничение действовало для большегрузов и маршрутных транспортных средств с 16:15 до 20:00 понедельника, 15 января. Потом его продлили до 7:00 16 января.

Для маршрутного транспорта сроки увеличили еще раз - до 12:00 16-го числа, потом еще - до 17:00 - и еще - до 8:00 17-го числа.

Для большегрузов меру ввели повторно с 20:00 вторника, 16 января, до 8:00 среды.