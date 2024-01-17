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Общество

В Пензе у общественного транспорта существенно снизилась скорость

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В среду, 17 января, снег и наледь на дорогах Пензы привели к тому, что скорость движения транспорта заметно сократилась. Многие горожане вынуждены подолгу ждать автобус, маршрутку или троллейбус.

Как сообщили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи, на маршруты выпустили все имеющиеся машины. Работа перевозчиков контролируется в штатном режиме.

«Рекомендуем жителям города использовать личный транспорт в случае крайней необходимости и закладывать больше времени на дорогу», - добавили в минцифры.

Ранее жители Пензы пожаловались, что с утра было трудно уехать на работу или учебу: транспорт либо проезжал мимо, либо в него невозможно было попасть.

«Остановка «Токарная». Время 7:45. Автобусы проезжают мимо, битком. Высаживают у столба за 100 метров до остановки... треш. Люди по 40 минут, если не больше, стоят на морозе. Маршрутки, кажется, вообще не высаживают никого», «Остановка на улице Российской. Полчаса нет транспорта. Народу - человек 50», - рассказали пензенцы.

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Источник — видео минцифры области
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