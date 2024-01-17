Пензенцы назвали апокалипсисом ситуацию с транспортом

17.01.2024 | 09:04

Утро среды, 17 января, началось для огромного количества жителей Пензы с транспортных проблем.

«Остановка «Токарная». Время 7:45. Автобусы проезжают мимо, битком. Высаживают у столба за 100 метров до остановки... треш. Люди по 40 минут, если не больше, стоят на морозе. Маршрутки, кажется, вообще не высаживают никого», «Остановка на улице Российской. Полчаса нет транспорта. Народу человек 50», - сообщают горожане.

На записях, выложенных в Сеть, видно, что автобусы заполнены, а некоторые пассажиры так и не могут втиснуться в салон.

«Остановка «Шевченко». Вопрос останется вечно открытым с проблемами транспорта в Пензе? Автобусы все битком, а маршрутки не останавливаются. Плюс ко всему вся улица Кирова стояла в пробке», - написала еще одна жительница города.

«Володарского стоит. Время 8:20», «Арбеково стоит от «Весны» до 8 Марта. Время 8:25», «Кирова стоит. Время 8:55», «Мост со стороны ГПЗ стоит, актуально на 9:00», - сообщают автовладельцы.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в 9:00 в Пензе заторы наблюдались на проспектах Победы и Строителей, улицах Гагарина, Луначарского, Воронова, Окружной, Чаадаева, на Измайловском путепроводе, в микрорайонах ГПЗ, Маяк, Пенза-III, Нахаловка, Западная Поляна и во всем центре.

Фото 3 - «Сова Пенза авто».