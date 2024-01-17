Стало известно, какие камеры в Пензе будут фиксировать отсутствие ОСАГО

17.01.2024 | 12:25

Узнав о том, что уже в первом квартале 2024 года наличие ОСАГО могут начать проверять по камерам, многие пензенские водители стали задаваться вопросом: где именно в областном центре будут установлены устройства, фиксирующие отсутствие действующего полиса?

Портал PenzaInform.ru прояснил ситуацию у специалистов - в ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».

«Согласно имеющимся данным, планируется, что при вынесении постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации нарушений, дополнительно будет выполнена проверка на наличие полиса ОСАГО через базу Российского Союза Автостраховщиков.

Таким образом, в случае отсутствия действующего полиса ОСАГО вместе со штрафом за нарушение ПДД будет составлено постановление по делу об административном правонарушении в части отсутствия полиса ОСАГО», - сообщил врио директора Дмитрий Якименчук.

Выходит, что если водители без ОСАГО будут ездить без нарушений, то по камерам отсутствие у них полиса отследить не смогут.

Сейчас за отсутствие действующего полиса ОСАГО предусмотрен штраф в 800 рублей.