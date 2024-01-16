Продлено ограничение движения для маршрутного транспорта по трассе М-5

16.01.2024 | 07:49

В Пензенской области временное ограничение движения для маршрутного транспорта по трассе М-5 «Урал», введенное в понедельник, 15 января, продлено до 12:00 вторника, 16-го числа. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничение касается участка, который начинается на 758-м километре автомагистрали и выходит за пределы региона, заканчиваясь на 1 193-м.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет именно о маршрутных транспортных средствах. Ранее ограничение распространялось и на большегрузы.

Причинами по-прежнему являются неблагоприятные погодные условия - метель и ограниченная видимость.

«В случае нештатных ситуаций следует обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8(8412) 55-11-04, 8(929) 769-49-19», - напомнили в пресс-службе управления.