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Общество

Ограничение движения по М-5 продлено до утра 16 января

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Ограничение движения для большегрузных и маршрутных транспортных средств на трассе М-5 продлено. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Изначально на территории региона ограничение действовало с 16:15 до 20:00 понедельника, 15 января. Теперь оно продлится до 7:00 вторника, 16 января. Причины все те же: неблагоприятные по­годные условия (метель, ограниченная видимость).

Речь идет об участке с 758-го по 781-й километр трассы.

Движение по М-5 ограничено и за пределами Пензенской области - вплоть до 1 193-го километра.

«Находящихся в пути просим выбрать место для остановки и ночлега либо альтернативные пути объезда», - обратились к водителям в УГИБДД УВМД России по Пензенской области.

11 января из-за непогоды также ограничивали движение большегрузов и маршрутного транспорта. В тот день в регионе случилось две автокатастрофы, которые унесли жизни 11 человек. Одна - на 504-м километре М-5, в Нижнеломовском районе, вторая - в Городищенском районе.

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