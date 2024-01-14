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Общество

За год рак выявили у более чем 700 жителей Пензенской области

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В 2023 году 454 000 взрослых жителей Пензенской области прошли диспансеризацию и профилактические медосмотры.

У более 700 из них впервые выявили рак, у 20 000 - болезни системы кровообращения.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, факторы риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний у пензенцев остаются прежними: нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение.

«Каждый третий житель Пензенской области имеет значительный риск развития заболеваний по причине отсутствия у него оптимального уровня двигательной активности, а сопряжение этого факта с нерациональным питанием приводит к формированию избыточной массы тела и ожирения, которыми страдают уже более 40% жителей», - заявила главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Жителям региона посоветовали больше ходить пешком, отказаться от поездок на лифте, забыть о лени и посвятить часть свободного времени занятиям домашним фитнесом.

Медики также выявили: 155 935 обследованных из 454 000 питаются нерационально. В некоторых случаях они забывают включать в свой рацион сырые овощи и фрукты, употребляют большое количество соли.

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