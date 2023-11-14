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Общество

В 2023-м главная елка обойдется на 1 рубль дешевле, чем в 2022-м

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Установка новогодней елки на главной площади Пензы обойдется в 598 тыс. 226 рублей 29 копеек. Информация о заказе услуги по монтажу 25-метрового искусственного дерева и его декоративному оформлению опубликована на портале госзакупок.

Заказчиком работ, как обычно, выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Оплату произведут за счет субсидии из городского бюджета.

Работы на площади Ленина начались 13 ноября и, согласно договору подряда, должны завершиться до 1 декабря. Исполнителем выступает МБУ «Пензавтодор.

Сначала специалисты смонтируют каркас уральской сосны, затем хвою и декоративное ограждение. После этого конструкцию украсят гирляндами и шарами - их около тысячи.

В прошлом году стоимость установки и украшения елки была практически такой же - 598 тыс. 227 рублей 49 копеек.

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