13 января пензенцам стоит одеться теплее перед выходом на улицу

12.01.2024 | 22:00

Жителей Пензенской области в субботу, 13 января, ждут переменная облачность и мороз. Такой прогноз дали синоптики.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь на субботу температура опустится до -28 градусов. Днем столбик термометра покажет -21...-23 градуса. Ветер будет дуть с запада.

Однако скоро на смену морозам придет потепление.

14-го числа ожидается до -31 градуса, до -22 на 15-е, но уже днем 15-го за окном будет всего -3...-5, ночью -4.

«В предстоящие выходные на территории Пензенской области сохранится морозная и солнечная погода. Причина тому - господство холодного антициклона. Но уже днем в понедельник в регионе придет мощный вихрь с Атлантики. С собой он принесет осадки, усиление ветра и смягчение температурного режима», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.