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Из жизни

На смену аномальным морозам придет резкое потепление

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В Пензенской области на смену морозам придет резкое потепление. О нем рассказали специалисты Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.

13 и 14 января в регионе прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

В ночь на 13-е число ожидается до -28 градусов, до -31 на 14-е и до -22 на 15-е. Однако уже днем 15-го за окном будет всего -3...-5, ночью -4.

Метеорологи объяснили, что причина морозной и солнечной погоды - господство холодного антициклона, который в понедельник сменится мощным вихрем с Атлантики.

«С собой он принесет осадки, усиление ветра и смягчение температурного режима», - пояснили в УГМС.

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