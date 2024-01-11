Вода с лимоном по утрам: кому она полезна, а кому вредна

11.01.2024 | 10:15

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, кому полезно пить с утра лимонную воду, а кому не стоит этого делать.

Стакан воды утром натощак помогает «проснуться» пищеварительной системе и запускает множество жизненно важных процессов, в том числе работу желудка, кишечника, почек. Организм начинает активнее функционировать, ускоряется метаболизм, выводятся токсины.

Лимон же богат витаминами группы В, D, Е и РР, а также макро- и микроэлементами. В нем содержатся аскорбиновая, лимонная, фолиевая, пантотеновая кислоты. Эфирные масла в кожуре обладают антиоксидантными свойствами. Благодаря этим качествам цитрус положительно влияет на иммунную систему. Это особенно важно именно сейчас, в зимние дни.

Кроме того, цитрус помогает усваивать питательные вещества, благотворно влияет на сосудистую систему, предотвращает образование камней в почках, способствует борьбе с усталостью и плохим настроением.

«Начиная утро с лимонной воды, мы даем организму отличный ресурс для работоспособности. Так что это хорошая привычка. А если добавить мед, мяту, имбирь или куркуму, то можно внести разнообразие в рацион», - делают вывод эксперты.

Однако у лимонной воды есть и противопоказания. Ее не стоит употреблять тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка, изжога), сердечно-сосудистой системы, склонность к отекам, аллергия на цитрусовые.

Кроме того, такой напиток не рекомендуется людям с повышенной чувствительностью зубной эмали, предупредили в пресс-службе управления.