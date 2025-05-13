Из-за работ на улице Центральной в десятках домов отключат воду

13.05.2025 | 14:58

В пензенском микрорайоне Терновка и селе Засечном Пензенского района по ряду адресов на сутки отключат холодную воду.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, это связано с техническим присоединением, которое будет проводиться на улице Центральной.

Отключение запланировано с 8:00 15 мая до 8:00 16 мая.

В Пензе воды не будет в доме № 19 на улице Терешковой.

В Засечном ресурс прекратят подавать по следующим адресам:

- ул. Натальи Лавровой, 1, 2, 2а (детский сад), 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16;

- ул. Семейная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

- ул. Соборная, 1, 2, 4.