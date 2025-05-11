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Экономика

Назван срок, с которого начнут снижаться цены на картофель

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Причина резкого роста цен на картофель - рекордный урожай 2023 года, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Дело не в том, что выросли цены, а в том, что в прошлом году (из-за обильного урожая 2023 года) картофель был очень дешевый, производители чувствовали себя плохо, не могли покрыть свои расходы. У нас должна быть балансовая цена на картофель, чтобы не было перекоса», - объяснила чиновница в интервью каналу «Юнашев live».

Лут напомнила, что в последние 10 лет рост стоимости картофеля не превышал уровень инфляции.

Сейчас от прежнего урожая почти ничего не осталось, что также способствует повышению цен. Однако, по словам Лут, как только на рынок поступит ранняя картошка, стоимость начнет уменьшаться.

По мнению Лут, это произойдет в июле.

Ранее сообщалось, что с начала этого года оптовая стоимость картофеля в стране выросла на 85%. Сейчас 40% продаваемого в магазинах корнеплода привезена из Египта, Пакистана и Китая.

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Источник — фото pxhere.com
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