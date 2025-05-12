Срок подачи горячей воды на Маяке, ГПЗ и в Маньчжурии перенесен

12.05.2025 | 14:34

Срок возобновления подачи горячего водоснабжения, отключенного на Маяке, ГПЗ и в Маньчжурии в понедельник, 12 мая, изменился. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.

7 мая пензенцев предупредили, что горячей воды не будет в ряде домов и социальных объектов на улицах Антонова, Ангарской, Зарубина, Измайлова, Ново-Казанской, Стадионной, Бумажников, Парковой, Тарханова, Фабричной. Отключение потребовалось в связи с проведением гидравлических испытаний.

Первоначально ориентировочным сроком возобновления подачи ресурса было 19:00 12 мая при условии отсутствия повреждения теплосетей при опрессовке.

Однако прорыв произошел. В итоге для ул. Тарханова, 11, 13, 15, и ул. Фабричной, 2, 14, время подачи горячей воды не определено. Жители этих домов получат ресурс после завершения работ, пояснили ресурсники.

По остальным адресам, попавшим под отключение, горячая вода появится раньше запланированного - в 17:00.