В Пензенской области в прошлом году у 250 детей заподозрили аутизм

11.01.2024 | 12:36

В Пензенской области для выявления психических отклонений, расстройств аутистического спектра и других ментальных нарушений у детей проводится их ранняя диагностика. Для этого психологи, врачи-психиатры, врачи-педиатры прошли соответствующее обучение.

Так, участковые педиатры выполняют скрининговую оценку риска развития расстройств у детей с 16 месяцев. При профилактическом осмотре в двухлетнем возрасте проводится анкетирование родителей. При обнаружении патологий дети направляются на прием к детскому психиатру для диагностики и определения дальнейшей маршрутизации.

После выявления риска психических расстройств маленькие пациенты направляются на обследование в детский стационар Пензенской областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова. Помощь включает медикаментозную терапию, занятия с логопедом, консультацию психолога с проведением исследования.

Кроме того, психологи объясняют родителям особенности аутичного ребенка и учат их организации его повседневной жизни, а также составляют индивидуальную программу воспитания и обучения.

В 2023 году в регионе выявлено порядка 250 детей с риском развития расстройств аутистического спектра. После консультации у психиатра диагноз подтвердился у 20 из них.

«В 2020 году Пензенская область вошла в число регионов ПФО по реализации проекта «Ментальное здоровье». Он предусматривает систему комплексной помощи «особым» детям и подросткам: адаптацию в обществе, укрепление здоровья, повышение доступности инклюзивного образования, досуга, занятости и трудоустройства в течение всей жизни», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.