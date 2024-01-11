В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии на М-5

11.01.2024 | 13:32

Двух человек, пострадавших в автокатастрофе на трассе М-5 в Нижнеломовском районе, доставили пензенскую городскую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.

Оба находятся в тяжелом состоянии, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее заявлялось, что один из пострадавших скончался, однако данные оказались ошибочными.

Авария произошла в 2:10 в четверг, 11 января, на 504-м километре федеральной трассы М-5. Столкнулись микроавтобус JAC M3 с иностранными номерами и большегруз Volvo с пензенскими регистрационными знаками. Минивэном управлял 42-летний водитель, фурой - 32-летний шофер.

По данным УГИБДД УМВД России по Пензенской области, JAC M3 выехал на полосу встречного движения.

В результате семь человек, включая водителя, погибли сразу, до приезда скорой помощи, еще двое пострадали, их госпитализировали.

По информации Нижнеломовского межрайонного прокурора Андрея Яроша, внутри минивэна находились граждане Узбекистана.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В ФКУ «Поволжуправтодор» заявили, что 504-й километр трассы накануне обработали против гололеда, дорожное полотно на момент аварии было чистым и сухим.