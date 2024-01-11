Ночная автокатастрофа в Пензенской области унесла жизни 7 человек

11.01.2024 | 07:45

В ночь на четверг, 11 января, в Пензенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди.

По предварительным данным, около 3:00 на 504-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» 42-летний водитель минивэна, направлявшийся в сторону Москвы, выехал на встречную полосу.

Там произошло столкновение с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 32-летний шофер.

В результате ДТП в минивэне 7 погибших и 2 пострадавших.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.