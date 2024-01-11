Для новой школы в Бессоновке купят оборудования на 19 млн

11.01.2024 | 21:25

На оборудование для новой школы в Бессоновке готовы потратить 19 172 000 рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем идущего электронного аукциона.

Заказчиком выступает Управление образования Бессоновского района Пензенской области, уточняется на портале госзакупок. Итоги подведут 15 января.

В рамках контракта в школу должны доставить 4 интерактивных доски по 81 950 руб., 7 проекторов - по 723 602 руб. (1 шт.), 19 800 (2 шт.) и 81 950 (4 шт.), 3 экрана для проекторов - по 8 570 руб. (1 шт.) и 29 315 (2 шт.), 24 гарнитуры по 3 795 руб., 5 телевизоров по 659 989 руб., 11 микрофонов и подставок для них - по 10 549 руб. (10 шт.) и 20 900 (1 шт.), 3 видеокамеры по 2 189 руб. и акустическую систему за 43 989 руб.

Также в списке различное оборудование систем передачи аудио-, видеоинформации для цифровой телефонии и конференц-связи по 41 195, 118 800 и 299 340 руб.; устройства автоматической обработки данных - по 1 454 087 руб. (6 шт.) и 32 863 (130 шт.); оборудование для управления функциями конечных устройств цифровой телефонии и конференц-связи за 327 580 и 225 500 руб., оборудование для односторонней или двусторонней аудио-, видеосвязи для домофонных систем за 108 900 руб.

В Бессоновке строят школу на 550 мест, ее должны сдать к концу первого квартала 2024 года. Площадь нового учебного заведения составит около 13 000 квадратных метров. В нем запроектированы просторные кабинеты, помещения для дополнительных занятий, хореографический и актовый залы.

На пришкольной территории разместят футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, хоккейную площадку, которая летом будет использоваться как две баскетбольные. Также планируется установка уличных тренажеров для школьников разных возрастов.